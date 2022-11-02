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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 13:32

В Первоуральске двое парней похитили наркомана, поднимающего закладки

Злоумышленники требовали у него 50 тысяч рублей за освобождение
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц из корыстных побуждений»

Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц из корыстных побуждений»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральке двое парней похитили наркомана, который поднял закладку, и требовали у него крупную сумму за освобождение. Инцидент произошел утром 31 июля, как оказалось, молодые люди 22 и 21 года заметили 42-летнего мужчину, который искал тайник с запрещенным веществом.

- Применяя насилие, они поместили его в машину «ВАЗ-2110», где потребовали передать им деньги в сумме 50 тысяч рублей, после чего против воли потерпевшего переместили его в квартиру по улице Чусовая, где незаконно удерживали, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, наркоман подобрал закладку возле кинотеатра «Восход». В этот момент к нему подошли двое мужчин, которые посадили его в машину и увезли, а по дороге стали вымогать деньги, в противном случае обещая поведать в полицию о его криминальных похождениях.

- Потерпевшего привезли домой, там продолжили бить, требуя мзду, в конце концов хозяин жилища позвонил брату и попросил его привезти нужную сумму денег, что родственник и сделал, - добавил полковник Горелых.

Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц из корыстных побуждений».