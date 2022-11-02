В Первоуральске двое парней похитили наркомана, поднимающего закладки

Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц из корыстных побуждений» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральке двое парней похитили наркомана, который поднял закладку, и требовали у него крупную сумму за освобождение. Инцидент произошел утром 31 июля, как оказалось, молодые люди 22 и 21 года заметили 42-летнего мужчину, который искал тайник с запрещенным веществом.

- Применяя насилие, они поместили его в машину «ВАЗ-2110», где потребовали передать им деньги в сумме 50 тысяч рублей, после чего против воли потерпевшего переместили его в квартиру по улице Чусовая, где незаконно удерживали, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, наркоман подобрал закладку возле кинотеатра «Восход». В этот момент к нему подошли двое мужчин, которые посадили его в машину и увезли, а по дороге стали вымогать деньги, в противном случае обещая поведать в полицию о его криминальных похождениях.

- Потерпевшего привезли домой, там продолжили бить, требуя мзду, в конце концов хозяин жилища позвонил брату и попросил его привезти нужную сумму денег, что родственник и сделал, - добавил полковник Горелых.

Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц из корыстных побуждений».