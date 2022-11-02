На Урале закончили разметку туристического маршрута «Сысертская сотня»

Благодаря бело-желто-белым навигационным знакам туристы смогут путешествовать, не боясь заблудиться. Фото: «Сысертская сотня»

В Свердловской области завершилась маркировка вело-пешеходного маршрута «Сысертская сотня». Благодаря бело-желто-белым навигационным знакам туристы смогут путешествовать, не боясь заблудиться. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Сейчас наша задача — создание туристических «магнитов», которые будут стимулировать туристический трафик. А также — привлечение бизнеса, который сможет удовлетворить туристический спрос на услуги питания, размещения, развлечения, - заявил глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

Он добавил, что все достопримечательности округа будут загружены в единое уральское приложение-аудиогид Welcome to Ural. Маркировку делали сотрудники управляющей компании туристско-рекреационными кластерами Свердловской области (УК ТРК СО) и волонтеры. На это ушло полгода.

Теперь нужно установить навигационные столбики и таблички. Также на тропе появятся скамейки, пункты проката инвентаря, спортивные площадки и участки для маломобильного населения.