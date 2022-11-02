Карпинский детский дом для онкобольных получил новые кровати

Новое оборудование позволяет быстро перевезти ребенка, провести диагностические и лечебные манипуляции. Фото: фонд святой Екатерины

В Карпинске детский дом, в котором проживают пациенты с онкологическими заболеваниями, получил новые многофункциональные кровати. Отделение «Милосердие» рассчитано на 20 человек, в паллиативной группе находятся ребята от 4 до 18 лет.

- Раньше у нас были обыкновенные кровати, у деток помладше – с железными бортиками, у остальных – без них, что было небезопасно, потому что наши пациенты все-таки очень подвижные. При кормлении ребенка тоже были сложности, - рассказали пресс-службе фонда святой Екатерины в отделении.

Новое оборудование позволяет быстро перевезти ребенка, провести диагностические и лечебные манипуляции, изменить положение тела на горизонтальное или вертикальное. Кроме того, все кровати укомплектованы специальными ортопедическими матрасами.