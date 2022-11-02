Клава Кока показала фанатам, кто стал ее новым крашем

Клава Кока познакомилась с молодым человеком в отеле
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Певица из Екатеринбурга Клава Кока рассказала, что очарована швейцаром в турецком отеле. Уральская звезда заявила об этом фанатам в социальных сетях.
- Рассказываю, в кого влюбилась. И что делать? Спуститься и подойти? Остаюсь в Турции, короче, - пишет в своем аккаунте в соцсетях Клава Кока.
На фото, которые она опубликовала, объектом ее симпатии стал швейцар. Подписчикам певица даже пообещала раскрыть его страницы в социальных сетях.
На фото, которые она опубликовала, объектом ее симпатии стал швейцар. Фото: соцсети Клавы Коки
Сотрудника в отеле исполнительница сравнила с Серканом Болатом –главным персонажем популярного турецкого сериала «Постучи в мою дверь», в рейтинге Клавы Коки швейцар из отеля подвинул Серкана на второе место.
Недавно уральская певица оказалась в центре скандала. Минкульт и прокуратура Приморского края заинтересовались ее творчеством. Причиной стало выступление звезды на Дне знаний во Владивостоке. По мнению родителей местной молодежи, выступление Клавы Коки плохо влияет на детей.