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НовостиЗвезды2 ноября 2022 12:37

Клава Кока показала фанатам, кто стал ее новым крашем

Певица из Екатеринбурга сравнила его с главным героем популярного сериала
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Клава Кока познакомилась с молодым человеком в отеле

Клава Кока познакомилась с молодым человеком в отеле

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Певица из Екатеринбурга Клава Кока рассказала, что очарована швейцаром в турецком отеле. Уральская звезда заявила об этом фанатам в социальных сетях.

- Рассказываю, в кого влюбилась. И что делать? Спуститься и подойти? Остаюсь в Турции, короче, - пишет в своем аккаунте в соцсетях Клава Кока.

На фото, которые она опубликовала, объектом ее симпатии стал швейцар. Подписчикам певица даже пообещала раскрыть его страницы в социальных сетях.

На фото, которые она опубликовала, объектом ее симпатии стал швейцар. Фото: соцсети Клавы Коки

На фото, которые она опубликовала, объектом ее симпатии стал швейцар. Фото: соцсети Клавы Коки

Сотрудника в отеле исполнительница сравнила с Серканом Болатом –главным персонажем популярного турецкого сериала «Постучи в мою дверь», в рейтинге Клавы Коки швейцар из отеля подвинул Серкана на второе место.

Недавно уральская певица оказалась в центре скандала. Минкульт и прокуратура Приморского края заинтересовались ее творчеством. Причиной стало выступление звезды на Дне знаний во Владивостоке. По мнению родителей местной молодежи, выступление Клавы Коки плохо влияет на детей.