В систему образования Екатеринбурга вложат больше 122 миллиардов рублей

Почти треть средств поступит из городского бюджета, остальное – из областного Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Екатеринбурга утвердили программу развития системы образования на 2023-2027 годы. В ближайшее время на эти цели выделят порядка 122.6 миллиарда рублей. Почти треть средств поступит из городского бюджета, остальное – из областного.

- Утвердить муниципальную программу «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в Екатеринбурге на 2023 – 2027 годы, - говорится в официальном документе, опубликованном на сайте мэрии.

Планируется, что эти деньги потратят на увеличение мест в детских садах, строительство школ и дошкольных учреждений, обновление материально-технической базы школ и дошкольных учреждений, подготовку молодых педагогов.