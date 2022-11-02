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НовостиОбщество2 ноября 2022 12:34

В систему образования Екатеринбурга вложат больше 122 миллиардов рублей

Деньги потратят в течение пяти лет
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Почти треть средств поступит из городского бюджета, остальное – из областного

Почти треть средств поступит из городского бюджета, остальное – из областного

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Екатеринбурга утвердили программу развития системы образования на 2023-2027 годы. В ближайшее время на эти цели выделят порядка 122.6 миллиарда рублей. Почти треть средств поступит из городского бюджета, остальное – из областного.

- Утвердить муниципальную программу «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в Екатеринбурге на 2023 – 2027 годы, - говорится в официальном документе, опубликованном на сайте мэрии.

Планируется, что эти деньги потратят на увеличение мест в детских садах, строительство школ и дошкольных учреждений, обновление материально-технической базы школ и дошкольных учреждений, подготовку молодых педагогов.