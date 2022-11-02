В Свердловской области в куриных ножках нашли антибиотик

Образцы на исследование отправило региональное птицеводческое предприятие Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловской области обнаружили опасные куриные ножки с антибиотиком. Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

- В образце куриных ног химики-аналитики выявили антибиотик энрофлоксацин. Этот лекарственный препарат группы фторхинолонов широко применяется в животноводстве, - говорится в сообщении.

По техническому регламенту, энрофлоксацин и его следы не должны присутствовать в пищевой продукции. Россельхознадзор передал информацию о нарушении региональному птицеводческому предприятию. Оно и выступало заказчиком исследований. Промышленникам предстоит найти сбой в технологической цепи.

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