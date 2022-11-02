В уральской колонии арестант напал на надзирателя

Ранее мужчина привлекался к ответственности по статьям «Истязание» и «Грабеж» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральской колонии осужденный напал на надзирателя, инцидент произошел накануне. Как оказалось, мужчина отбывал наказание в Сосьве за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В какой-то момент ему не понравились законные требования сотрудника исправительного учреждения.

- Он угрожал применением насилия и применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении сотрудника колонии. В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

Ранее мужчина привлекался к ответственности по статьям «Истязание» и «Грабеж», ему осталось отсидеть полгода года, однако теперь ему грозит еще до пяти лет лишения свободы.