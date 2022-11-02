В Свердловской области назначили нового замначальника ГУ МВД

Ремезков родился в Волгограде и начал там свою службу. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В ГУ МВД по Свердловской области назначили нового заместителя начальника. Им стал Сергей Ремезков. Об этом сообщает начальник пресс-службы ведомства Валерий Горелых.

До этого Ремезков был замначальника по охране общественного порядка. О новой должности объявил руководитель регионального ГУ МВД Александр Мешков на селекторном совещании. Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин.

- В новом качестве полковник Ремезков будет курировать вопросы кадрового обеспечения, боевую и служебную подготовку, работу Центра профессиональной подготовки, взаимодействие с ветеранской организацией, - рассказал Горелых.

Временно исполнять обязанности замначальника полиции по охране общественного порядка будет Дмитрий Панфилов.

Сергей Ремезков родился в Волгограде. У него есть два высших образования: педагогическое и юридическое. В органы внутренних дел он пришел в 2005 году. Сначала работал в кадровом подразделении и в оперативно-розыскной части собственной безопасности в Волгоградской области, а затем перешел в УМВД Астрахани. У него есть супруга и сын. Ремезков имеет несколько ведомственных наград.