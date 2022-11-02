Портал создала команда художников, но легенда гласит, что автором арт-объекта является вымышленный мастер Фото: пресс-служба фестиваля

«Портал в будущее» появился в парке 50-летия ВЛКСМ. Арт-объект установили в рамках фестиваля «ЧО». По замыслу, он обладает терапевтическим эффектом.

- В постоянном сегодня бывает сложно проследить переход из прошлого в будущее. Портал позволяет торжественно зафиксировать момент этого перехода. Шаг сквозь портал - особенный, среди множества прочих наших шагов в будущее, - рассказали организаторы фестиваля.

Портал создала команда художников, но легенда гласит, что автором арт-объекта является вымышленный мастер Красил Макар, который по легенде родился более 130 лет назад в селе Нижняя Синячиха, который якобы запомнился характерной росписью на крестьянских избах. Это сделано с целью популяризации самобытных художников и талантов Урала.

Возле «Портала» планируют установить табличку с QR-кодом, перейдя по которому можно будет оказаться в расписанной избе в Нижней Синячихе.