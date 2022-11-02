Глава Байкаловского района отказался встречаться с родственниками мобилизованных

Проблемы мобилизованных жители Байкалово обсудили с депутатом Госдумы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 2 ноября, депутат Госдумы Максим Иванов провел встречу с родственниками мобилизованных в селе Байкалово. При этом, глава района Алексей Дорожкин от встречи с родными призванных в рамках частичной мобилизации встречаться отказался. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

- На встрече не оказалось главы Байкаловского района Дорожкина. Отказался, - написал Максим Иванов.

На встрече обсуждали ключевые вопросы – по брони, льготам для семей мобилизованных. Ряд вопросов депутат взял в работу. Главу района на встрече заменили председатель местной Думы и заместитель мэра по социальным вопросам.