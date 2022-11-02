В Екатеринбурге зимнюю технику на 90% подготовили к уборке улиц

Зимняя техника выйдет на улице Екатеринбурга вместе во время первых снегопадов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге по состоянию на 2 ноября 2022 года 90% дорожной техники подготовлено к уборке городских улиц. Об этом на радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказал заместитель Главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

- На 90% переведена. Но пока позволяют положительные температуры, продолжаем работать той техникой, которой работаем летом, - рассказал Алексей Бубнов.

У комбинированных рабочих машин меняется навесное оборудование, снимаются емкости под воду, ставятся емкости под противогололедные материалы.

На улицах города зимой, по словам заместителя главы города, будет работать порядка 400-450 единиц техники ежедневно. Этого достаточно, это оптимальное количество техники, которое в состоянии выполнять регламент работ.

Тем не менее, во время снегопадов в Екатеринбурге дорожные предприятия на конкурсной основе привлекают стороннюю технику, то есть самосвалы, которые позволяют быстро вывозить снег. На каждый район порядка 20-25 самосвалов.

- В 2022 году мы через лизинговые механизмы купили 79 единиц техники, часть рассчитана на летний период, часть - на зимний. Это грейдеры, бульдозеры. Также мы обновляем технику, капитально ремонтируем комбинированные дорожные машины. Парк техники у нас молодеет, - рассказал Алексей Бубнов в эфире радио «Комсомольская правда».