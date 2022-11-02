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НовостиНедвижимость2 ноября 2022 9:47

В Екатеринбурге зимнюю технику на 90% подготовили к уборке улиц

Сейчас город убирают по летнему регламенту
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Зимняя техника выйдет на улице Екатеринбурга вместе во время первых снегопадов

Зимняя техника выйдет на улице Екатеринбурга вместе во время первых снегопадов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге по состоянию на 2 ноября 2022 года 90% дорожной техники подготовлено к уборке городских улиц. Об этом на радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказал заместитель Главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

- На 90% переведена. Но пока позволяют положительные температуры, продолжаем работать той техникой, которой работаем летом, - рассказал Алексей Бубнов.

У комбинированных рабочих машин меняется навесное оборудование, снимаются емкости под воду, ставятся емкости под противогололедные материалы.

На улицах города зимой, по словам заместителя главы города, будет работать порядка 400-450 единиц техники ежедневно. Этого достаточно, это оптимальное количество техники, которое в состоянии выполнять регламент работ.

Тем не менее, во время снегопадов в Екатеринбурге дорожные предприятия на конкурсной основе привлекают стороннюю технику, то есть самосвалы, которые позволяют быстро вывозить снег. На каждый район порядка 20-25 самосвалов.

- В 2022 году мы через лизинговые механизмы купили 79 единиц техники, часть рассчитана на летний период, часть - на зимний. Это грейдеры, бульдозеры. Также мы обновляем технику, капитально ремонтируем комбинированные дорожные машины. Парк техники у нас молодеет, - рассказал Алексей Бубнов в эфире радио «Комсомольская правда».