На Урале участились попытки незаконного вывоза денег за рубеж

Общий объем средств, которых пытались вывезти, составил 34,6 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские таможенники заметили резкий рост попыток незаконного вывоза наличных за рубеж в 2022 году. За девять месяцев зарегистрировали 268 таких нарушений. Об этом сообщает Уральское таможенное управление.

- Это превышает прошлогодний показатель более чем в 3,5 раза. Тогда таможенники зафиксировали 71 попытку незаконного перемещения валюты через госграницу, - говорится в сообщении.

Общий объем средств, которые пытались вывезти, в 2022 году вырос в сравнении с прошлым годом более чем в три раза. Показатель составил 34,6 миллиона рублей.

Помимо этого, таможенники пресекли две попытки вывоза денег в иностранной валюте более чем на 30 тысяч долларов США. За это предусмотрена уголовная ответственность. При этом 80% правонарушений выявили в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.

В основном незаконно вывезти пытались доллары США (50% нарушений). По 25% нелегальных попыток вывоза приходятся на евро и рубли. Чаще всего наличные вывозили в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Таджикистан.

Рост нарушений в Кольцовской таможне связали со снятием ковидных ограничений, увеличением пассажиропотока и принятием нового закона о запрете на вывоз иностранной валюты в сумме более 10 тысяч долларов.