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НовостиОбщество2 ноября 2022 9:41

На Урале участились попытки незаконного вывоза денег за рубеж

За девять месяцев выявили 268 таких нарушений
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Общий объем средств, которых пытались вывезти, составил 34,6 миллиона рублей

Общий объем средств, которых пытались вывезти, составил 34,6 миллиона рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские таможенники заметили резкий рост попыток незаконного вывоза наличных за рубеж в 2022 году. За девять месяцев зарегистрировали 268 таких нарушений. Об этом сообщает Уральское таможенное управление.

- Это превышает прошлогодний показатель более чем в 3,5 раза. Тогда таможенники зафиксировали 71 попытку незаконного перемещения валюты через госграницу, - говорится в сообщении.

Общий объем средств, которые пытались вывезти, в 2022 году вырос в сравнении с прошлым годом более чем в три раза. Показатель составил 34,6 миллиона рублей.

Помимо этого, таможенники пресекли две попытки вывоза денег в иностранной валюте более чем на 30 тысяч долларов США. За это предусмотрена уголовная ответственность. При этом 80% правонарушений выявили в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.

В основном незаконно вывезти пытались доллары США (50% нарушений). По 25% нелегальных попыток вывоза приходятся на евро и рубли. Чаще всего наличные вывозили в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Таджикистан.

Рост нарушений в Кольцовской таможне связали со снятием ковидных ограничений, увеличением пассажиропотока и принятием нового закона о запрете на вывоз иностранной валюты в сумме более 10 тысяч долларов.