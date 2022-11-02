В Нижнем Тагиле чиновники будут получать двойную зарплату за командировки в новые регионы РФ

Деньги будут выплачивать из городского бюджета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники мэрии Нижнего Тагила будут получать среднюю зарплату в двойном размере за командировки на Донбасс, в Херсонскую и Запорожскую области. Такое постановление появилось на сайте администрации.

- Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), возмещаются в размере 8 480 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке, - говорится в документе.

При обычных командировках работникам возмещают 200 рублей. Деньги будут выплачивать из городского бюджета.

Ранее, в марте, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев повысил чиновникам размер денежных поощрений. Ежемесячные премии подняли вице-губернатору, первому заместителю и заместителю главы региона. Их денежное поощрение выросло с 4,3 оклада до 4,7 оклада. Для остальных заместителей губернатора выплаты увеличились с 3,7 до 4,1 оклада.