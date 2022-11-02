Застройщик из Казани купил два участка под строительство жилья в Екатеринбурге

На первые дома уже получены разрешения на строительство Фото: Алексей БУЛАТОВ

Застройщик из Казани «Джи-групп» купил у екатеринбургского PRINZIP два участка под строительство жилья в Екатеринбурге.

- Подписание соглашения с PRINZIP планировалось на начало 2022 года, когда было получено одобрение ФАС. Однако в связи с внешними обстоятельствами сроки заключения сделки и часть условий были изменены, - сообщается на сайте девелопера. - Сумма сделки составит около 2,8 млрд рублей.

Купленные участки находятся в Верх-Исетском районе города и в центральной части города. На них «Джи-групп» планирует построить два жилых комплекса общей площадью 270 тысяч кв.м. жилья. На первые дома уже получены разрешения на строительство.