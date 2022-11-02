Улицу расширять начнут после сноса домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

У администрации Екатеринбурга не хватает денег на расширение улицы Татищева. Для начала работ необходимо выкупить и снести 13 домов, однако средств на это пока у города нет.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии, сейчас финансирование мероприятий по изъятию объектов недвижимости и земельных участков обеспечено не в полном объеме и составляет 100 миллионов рублей. Ранее заместитель мэра Екатеринбурга Рустам Галямов сообщал, что для этого необходимо полмиллиарда рублей.

- Выкуп квартир в домах, которые попадают под изъятие для муниципальных нужд в целях строительства улицы Татищева, от улицы Красноуральской до улицы Викулова, будет осуществляться МО «город Екатеринбург» после получения необходимого финансирования, - рассказали в администрации города. - Возможность финансирования мероприятий в полном объеме будет учтена при планировании бюджета Свердловской области в последующие периоды.

Также там отметили, что снос домов на улицах Заводской и Татищева планируется начать после их расселения.

Напомним, расширить улицу Татищева планируется в обе стороны на участке от Красноуральской до Викулова.