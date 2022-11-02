В 2023 году в Нижнем Тагиле отремонтируют только три дороги

Самих объектов будет меньше, но они будут более капиталоемкие Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД) отремонтируют меньше дорог, чем в 2022 году. Работы будут вести на трех улицах. Об этом рассказал вице-мэр по горхозяйству и строительству Егор Копысов в эфире телеканала «Тагил-ТВ».

- Самих объектов будет меньше, но они будут еще более капиталоемкие, - объяснил он.

В 2023 году в Нижнем Тагиле займутся ремонтом на улице Фрунзе в микрорайоне Выя. Также дорожное покрытие будут менять на проспекте Мира на участке от проспекта Ленина до улицы Победы. Кроме того, в план по ремонту дорог попала улица Тагилстроевская в микрорайоне ГГМ.

При этом Копысов заявил, что в 2023 году в городе будут ремонтировать и другие дороги, но не в рамках нацпроекта. Их обновление будет зависеть от выделения денег из федерального и регионального бюджетов.

В Екатеринбурге в Академическом районе тем временем заканчивают ремонт улицы Чкалова от Вонсовского до Краснолесья. Раньше дорога была выложена бетонными плитами, из которых торчала железная арматура.