В Каменске-Уральском во время пожара в двухэтажке погиб пенсионер

Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Каменск-Уральский»

В Каменске-Уральском утром, 2 ноября, произошел пожар в двухэтажном доме на улице Физкультурников. Пламя охватило одну из квартир, в которой, по данным начальника пресс-службы полицейского главка Валерия Горелых, жил в одиночестве 73-летний пенсионер.

Прибывшие на место пожарные эвакуировали жильцов соседних квартир из задымленного здания. Мужчина, в квартире которого произошел пожар, погиб.

- На момент приезда на место пожара дверь была закрыта изнутри. По итогам осмотра установлено, что погибший один (хозяин жилища), предварительно, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты, - рассказал «КП-Екатеринбург» Валерий Горелых.

В СК по Свердловской области сообщили, что следственным отделом по Каменску-Уральскому проводится проверка. Тело погибшего отправили на судмедэкспертизу. По предварительным данным его смерть не носит криминального характера.