На трамвайной ветке из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму пропали кондукторы

Расплатиться можно через валидаторы банковской картой, «ЕКАРТОЙ» и социальной картой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из трамваев, курсирующих между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, пропали кондукторы. С 1 ноября составы на маршруте перешли на бескондукторную систему. Об этом сообщает «Верхнепышминский трамвай».

- Оплатить проезд можно будет только безналичным способом через валидаторы банковской картой МИР, Visa или Mastercard, электронной транспортной картой «ЕКАРТА», - говорится в сообщении.

Также в трамваях «Екатеринбург-Верхняя Пышма» будут принимать Единую социальную карту. Ее может бесплатно оформить любой житель Свердловской области старше 14 лет.

Кроме того, с 1 ноября на трамвайной ветке в Верхнюю Пышму начнет выборочно работать служба контролеров. В трамваях есть специальные датчики. Они считают, сколько пассажиров зашли в вагон и сколько оплатили проезд. Контролеров будут отправлять на туда, где больше всего безбилетников.

В период перехода на бескондукторную систему контролер будет проводить беседу с пассажирами без билетов и предлагать оплатить поездку безналично. В будущем хотят ввести штрафы.