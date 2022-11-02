Екатеринбург вошел в рейтинг городов с самыми дорогими продуктами

Специалистами изучались цены на продукты в девяти торговых сетях трех разных форматов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург вошел в список городов с самыми дорогими продуктами. Рейтинг составил исследовательский холдинг «Ромир». Столица Урала заняла шестое место в списке - средняя стоимость базовой продовольственной корзины в нашем городе составила 3 959 рублей, тогда как в целом в России она составляет 3 823 рубля.

Специалистами изучались цены на продукты в девяти торговых сетях трех разных форматов. При расчете стоимости базовой корзины учитывались основные продовольственные товары.

Фото: скриншот с сайта romir.ru

Анализ показал, что среди магазинов «у дома» самая низкая стоимость продовольственной корзины в «Пятерочке» - 3 315 рублей в среднем. Самой дорогой сетью стал «ВкусВилл» (5 103 руб). Среди супермаркетов и гипермаркетов самая низкая стоимость продовольственной корзины оказалась в «Магнит Гипермаркет» (3 716 руб.), а самой дорогой - в Spar (4 095 руб).