Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 ноября 2022 6:16

Екатеринбург вошел в рейтинг городов с самыми дорогими продуктами

Средняя стоимость базовой продовольственной корзины составила 3 959 рублей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Специалистами изучались цены на продукты в девяти торговых сетях трех разных форматов

Специалистами изучались цены на продукты в девяти торговых сетях трех разных форматов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург вошел в список городов с самыми дорогими продуктами. Рейтинг составил исследовательский холдинг «Ромир». Столица Урала заняла шестое место в списке - средняя стоимость базовой продовольственной корзины в нашем городе составила 3 959 рублей, тогда как в целом в России она составляет 3 823 рубля.

Специалистами изучались цены на продукты в девяти торговых сетях трех разных форматов. При расчете стоимости базовой корзины учитывались основные продовольственные товары.

Фото: скриншот с сайта romir.ru

Фото: скриншот с сайта romir.ru

Анализ показал, что среди магазинов «у дома» самая низкая стоимость продовольственной корзины в «Пятерочке» - 3 315 рублей в среднем. Самой дорогой сетью стал «ВкусВилл» (5 103 руб). Среди супермаркетов и гипермаркетов самая низкая стоимость продовольственной корзины оказалась в «Магнит Гипермаркет» (3 716 руб.), а самой дорогой - в Spar (4 095 руб).