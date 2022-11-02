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НовостиОбщество2 ноября 2022 3:34

ГУФСИН расторгло новый контракт на строительство следственного изолятора в Камышлове

Работы должна была провести компания «Сити Билдинг»
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Контракт на строительство следственного изолятора был расторгнут по соглашению сторон

Контракт на строительство следственного изолятора был расторгнут по соглашению сторон

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Сити Билдинг» не будет заниматься строительством следственного изолятора на тысячу мест в Камышлове. Служба исполнения наказаний Свердловской области расторгла контракт с компанией на 154 миллиона рублей, заключенный в сентябре. Согласно информации с сайта госзакупок, он был расторгнут по соглашению сторон.

Как объяснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, причина заключается в сокращении финансирования из федерального бюджета.

Отметим, что ГУФСИН Свердловской области уже объявило новый аукцион на строительство СИЗО в Камышлове. Информация об этом содержится на сайте госзакупок. В обязанности заказчика входит строительство административного здания с гаражом для квадроциклов, КПП с бюро пропусков и узел водопроводных сооружений. Начальная цена контракта сократилась до 114,1 миллионов рублей. Завершить работы необходимо до 30 ноября 2023 года.