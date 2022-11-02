ГУФСИН расторгло новый контракт на строительство следственного изолятора в Камышлове

Контракт на строительство следственного изолятора был расторгнут по соглашению сторон Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Сити Билдинг» не будет заниматься строительством следственного изолятора на тысячу мест в Камышлове. Служба исполнения наказаний Свердловской области расторгла контракт с компанией на 154 миллиона рублей, заключенный в сентябре. Согласно информации с сайта госзакупок, он был расторгнут по соглашению сторон.

Как объяснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, причина заключается в сокращении финансирования из федерального бюджета.

Отметим, что ГУФСИН Свердловской области уже объявило новый аукцион на строительство СИЗО в Камышлове. Информация об этом содержится на сайте госзакупок. В обязанности заказчика входит строительство административного здания с гаражом для квадроциклов, КПП с бюро пропусков и узел водопроводных сооружений. Начальная цена контракта сократилась до 114,1 миллионов рублей. Завершить работы необходимо до 30 ноября 2023 года.