В Серове пожарные вытащили мужчину из горящей квартиры

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Серове ночью, 2 ноября, вспыхнула квартира на пятом этаже пятиэтажки на Луначарского. Прибывшие на место пожарные вытащили из горящей квартиры мужчину.

- На него пожарные надели маску дыхательного аппарата и по лестничным маршам эвакуировали его на улицу, где он был передан медицинским работникам для оказания дальнейшей помощи, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь распространился на площади три квадратных метра и повредил домашнее имущество в квартире. Пожарным удалось локализовать огонь в горящей квартире спустя семь минут после сообщения о пожаре. В 02:21 спасатели ликвидировали открытое горение. Еще 19 минут понадобилось им на проливку и разбор сгоревших конструкций.

В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 12 человек личного состава.