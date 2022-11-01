Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 ноября 2022 18:03

В Екатеринбурге водитель Volkswagen Passat сбил 11-летнюю девочку

Инцидент произошел вечером 1 ноября на улице Кузнецова
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель иномарки Volkswagen Passat сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Инцидент произошел вечером 1 ноября на улице Кузнецова, недалеко от жилого дома № 24.

- В результате ДТП пострадала 11-летняя школьница, с ушибами она доставлена в детскую городскую больницу № 9. Автомашиной управлял 72-летний мужчина - водитель со стажем вождения 24 года, который пояснил, что не заметил пешеходов из-за дождя, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Пенсионера привлекли к административной ответственности по статье «Непредоставление преимущества в движении пешеходам». На месте аварии инспекторы провели замеры, составили необходимые процессуальные документы и опросили участников произошедшего.