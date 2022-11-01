В Екатеринбурге водитель Volkswagen Passat сбил 11-летнюю девочку

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель иномарки Volkswagen Passat сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Инцидент произошел вечером 1 ноября на улице Кузнецова, недалеко от жилого дома № 24.

- В результате ДТП пострадала 11-летняя школьница, с ушибами она доставлена в детскую городскую больницу № 9. Автомашиной управлял 72-летний мужчина - водитель со стажем вождения 24 года, который пояснил, что не заметил пешеходов из-за дождя, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Пенсионера привлекли к административной ответственности по статье «Непредоставление преимущества в движении пешеходам». На месте аварии инспекторы провели замеры, составили необходимые процессуальные документы и опросили участников произошедшего.