В Екатеринбурге в саду Вайнера появился гроб

Фото: социальные сети Ромы Инка

В Екатеринбурге появился новый арт-объект от уличного художника Ромы Инка. На этот раз это оказался подвешенный гроб в саду имени Вайнера.

- Больше красок в загробную жизнь, - прокомментировал в социальных сетях художник свой арт-объект.

Гроб оформлен росписью в узнаваемых цветах прошедшего праздники Хеллоуина. Арт-объект останется на том же месте длительное время.

В июле мы писали о еще одном творении уличного художника. Это была луна, расположенная на поверхности реки Исеть. И назывался объект «Суперлуние».

Также молодой человек создал 10 арт-объектов ко дню города Нижнего Тагила. Работы художника разместились на телекоммуникационных шкафах. Объекты было решено украсить урало-сибирскими орнаментами, чтобы подчеркнуть современное положение региона и его промышленную составляющую.