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НовостиОбщество1 ноября 2022 17:46

В Екатеринбурге пенсионерка потеряла 10 тысяч рублей, пытаясь продать кровать в интернете

60-летняя женщина наткнулась на мошенника
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Не дождавшись зачисления, пенсионерка позвонила в банк и узнала о списании денег

Не дождавшись зачисления, пенсионерка позвонила в банк и узнала о списании денег

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 60-летняя пенсионерка потеряла 10 тысяч рублей, пытаясь продать на популярной online-площадке кровать. Женщина хотела выручить за свою вещь как раз 10 тысяч. После публикации объявления с ней связался неизвестный и сообщил, что хочет приобрести товар.

- Звонивший попросил собеседницу сообщить ему данные банковской карты, на которую он сразу же переведет деньги. После этого на телефон потерпевшей пришел код, который она сообщила злоумышленнику, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Не дождавшись зачисления, пенсионерка позвонила в банк и узнала о списании денег с ее счета. Пострадавшая обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».