В Екатеринбурге пенсионерка потеряла 10 тысяч рублей, пытаясь продать кровать в интернете

Не дождавшись зачисления, пенсионерка позвонила в банк и узнала о списании денег Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 60-летняя пенсионерка потеряла 10 тысяч рублей, пытаясь продать на популярной online-площадке кровать. Женщина хотела выручить за свою вещь как раз 10 тысяч. После публикации объявления с ней связался неизвестный и сообщил, что хочет приобрести товар.

- Звонивший попросил собеседницу сообщить ему данные банковской карты, на которую он сразу же переведет деньги. После этого на телефон потерпевшей пришел код, который она сообщила злоумышленнику, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Не дождавшись зачисления, пенсионерка позвонила в банк и узнала о списании денег с ее счета. Пострадавшая обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».