Под Екатеринбургом появилась выставка, посвященная событиям «Большого террора»

На плитах разместили имена жертв политических репрессий. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге 31 октября прошло открытие мемориального комплекса в честь событий «Большого террора». Появился он на 12-м километре Московского тракта.

- Сегодня мы вместе со всей страной вспоминаем миллионы людей, которые подверглись политическим репрессиям, тех, кто безвинно пострадал. Эта дата призвана напомнить о ценности человеческой жизни и нашем долге восстановить добрые имена тех, кто был несправедливо осужден. Нынешнему поколению необходимо усвоить уроки прошлого и никогда не повторять его ошибок, – прокомментировала начальник Департамента общественных связей Администрации города Екатеринбурга Галина Токарева.

Место выставки выбрано неслучайно. Именно там были массово захоронены жители Пермской, Томской и Свердловской областей, погибшие с 1937 по 1938 годы. На плитах разместили имена жертв политических репрессий. Всего собрали 18 475 имен, пострадавших от «Большого террора».