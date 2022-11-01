За минувшие сутки в Свердловской области произошло 11 ДТП с пешеходами

В трех ДТП травмы получили пешеходы-дети Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки произошло уже 11 аварий с участием пешеходов. Большая часть происшествий произошла в темное время суток, при этом многие участники аварий игнорируют требования ПДД и элементарные меры безопасности при переходе дороги.

- В трех ДТП травмы получили пешеходы-дети. Основными причинами ДТП становится непредоставление водителями преимущества в движении пешеходам при проезде пешеходных переходов, а также нарушение правил дорожного движения пешими участниками, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Аварии с участием пешеходов зарегистрированы в Сысерти, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Алапаевске, Каменске-Уральском, Первоуральске, а также в Тугулыме и Заречном.