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НовостиПроисшествия1 ноября 2022 17:09

За минувшие сутки в Свердловской области произошло 11 ДТП с пешеходами

Большая часть происшествий произошла в темное время суток
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В трех ДТП травмы получили пешеходы-дети

В трех ДТП травмы получили пешеходы-дети

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки произошло уже 11 аварий с участием пешеходов. Большая часть происшествий произошла в темное время суток, при этом многие участники аварий игнорируют требования ПДД и элементарные меры безопасности при переходе дороги.

- В трех ДТП травмы получили пешеходы-дети. Основными причинами ДТП становится непредоставление водителями преимущества в движении пешеходам при проезде пешеходных переходов, а также нарушение правил дорожного движения пешими участниками, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Аварии с участием пешеходов зарегистрированы в Сысерти, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Алапаевске, Каменске-Уральском, Первоуральске, а также в Тугулыме и Заречном.