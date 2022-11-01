В Екатеринбурге струнный оркестр исполнит симфонию по известному аниме

Как сообщают организаторы, концерт представит собой сражение двух главных героев аниме Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге пройдет необычный концерт. 15 ноября во Дворце культуры железнодорожников струнный оркестр и хор исполнят композиции по мотивам известного аниме – «Тетрадь смерти». Зрители смогут насладиться эксклюзивным исполнением оркестра и хора CAGMO. За основу были взяты произведения японских артистов.

- Зрители услышат уникальную программу, спродюсированную командой агентства на основе знаковых произведений Хирано и Таниути, для большого струнного оркестра, перкуссии и фортепиано, что в полной мере и с новых неожиданных сторон раскроет музыкальную вселенную легендарного аниме, - сообщается на сайте организатора.

Как сообщают организаторы, концерт представит собой сражение двух главных героев аниме, в этом им и поможет Неоклассика.