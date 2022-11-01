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НовостиОбщество1 ноября 2022 16:49

В Екатеринбурге струнный оркестр исполнит симфонию по известному аниме

Во Дворце культуры железнодорожников пройдет необычный концерт
Дарья ЧИПУРИНА
Как сообщают организаторы, концерт представит собой сражение двух главных героев аниме

Как сообщают организаторы, концерт представит собой сражение двух главных героев аниме

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге пройдет необычный концерт. 15 ноября во Дворце культуры железнодорожников струнный оркестр и хор исполнят композиции по мотивам известного аниме – «Тетрадь смерти». Зрители смогут насладиться эксклюзивным исполнением оркестра и хора CAGMO. За основу были взяты произведения японских артистов.

- Зрители услышат уникальную программу, спродюсированную командой агентства на основе знаковых произведений Хирано и Таниути, для большого струнного оркестра, перкуссии и фортепиано, что в полной мере и с новых неожиданных сторон раскроет музыкальную вселенную легендарного аниме, - сообщается на сайте организатора.

Как сообщают организаторы, концерт представит собой сражение двух главных героев аниме, в этом им и поможет Неоклассика.