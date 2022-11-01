В Академическом достраивают улицу, ремонт которой жители ждали несколько лет

Участок расположен от Вонсовского до Краснолесья Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в районе Академический на улице Чкалова, от Вонсовского до Краснолесья наконец завершается ремонт дороги. Раньше промежуток было уложен бетонными плитами, из которых торчала железная арматура. Водители с трудом проезжали до дома, а пешеходы старались обходить стороной это место. По словам жителей района, дорога была в плохом состоянии несколько лет. В начале осени часть дороги огородили забором и начали ремонтные работы.

- Контракт на строительство дороги заключён в прошлом году. В 2022 будет пущено движение, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Как сообщают в администрации, точных дат запуска дороги пока нет. Но работы должны завершиться к концу текущего года.

Сейчас вместо разбитых плит уложен асфальт на четыре полосы и расчерчена пешеходная зона. В будущем строители займутся оформлением велодорожек.