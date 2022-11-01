В Алапаевске женщина наткнулась на мошенников в интернете и потеряла больше 900 тысяч

Пострадавшая объяснила, что такой суммы у него нет, тогда ей предложили взять кредит, что она и сделала Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске 54-летняя женщина решила подзаработать на инвестициях, однако наткнулась на мошенников и потеряла больше 900 тысяч рублей. Пострадавшая рассказала, что увидела рекламу в интернете, которая обещала гарантированный заработок на акциях «Газпрома».

- Перейдя по ссылке, заявительница оставила заявку, указав свои контактные данные. В этот же день женщине позвонил неизвестный, представившись представителем компании. Он сообщил, что для того чтобы начать торговлю на платформе, необходимо приобрести акции на сумму 537 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

Пострадавшая объяснила, что такой суммы у него нет, тогда ей предложили взять кредит, что она и сделала.

- Затем злоумышленник начал придумывать все новые способы выманивания денег у доверчивой женщины: заплатить налог для вывода денег, оплатить пени, для оформления банковской карты, на которую будет переведен заработок от продажи акций, - добавили в полиции.

Всего сумма ущерба составила 915 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».