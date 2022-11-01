В Первоуральске местного жителя будут судить за пьяное вождение

В октябре 2020 года его уже приговаривали к 10 месяцам колонии за аналогичное преступление Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске 38-летнего местного жителя будут судить за пьяное вождение, мужчина не в первый раз попадается нетрезвым за рулем. В октябре 2020 года его уже приговаривали к 10 месяцам колонии за аналогичное преступление, однако уралец выводов не сделал.

Тогда мужчине также запретили водить транспортные средства в течение двух лет.

- Несмотря непогашенную судимость, обвиняемый 9 сентября управлял машиной без регистрационных знаков. После остановки автомобиля сотрудниками ДПС результате проведенного освидетельствования у водителя установлено алкогольное опьянение, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело по статье «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством, совершенное повторно» передано в суд, уральцу грозит до трех лет лишения свободы.