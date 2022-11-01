В селе под Нижним Тагилом пьяный мужчина напал на полицейского

Только в этом году возбуждено 217 уголовных дел по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе под Нижним Тагилом 41-летний пьяный местный житель избил полицейского, когда пришел в отделение. Инцидент произошел 18 октября, тогда нетрезвый уралец попал в дежурную часть для участия в следственных действиях по статье «Угроза убийством».

- Оперативный дежурный сообщил ему, что в отношении мужчины будет составлен административный материал за нахождение в состоянии опьянения в общественном месте, что стало причиной нападения на него - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, только в этом году возбуждено 217 уголовных дел по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».