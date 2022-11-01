В Екатеринбурге задержали мужчину, укравшего 9 тысяч с карты горожанки

Силовики завели на горожанина уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали 52-летнего местного жителя, который обокрал 35-летнюю горожанку. Он похитил с ее банковской карты девять тысяч рублей, сообщает городское УМВД.

- По словам потерпевшей, она обнаружила отсутствие банковской карты и списание с нее денежных средств на покупки, которые не совершала, - говорится в сообщении.

Задержанный был раньше судим за незаконный оборот наркотиков и грабеж. Он уже дал признательные показания. Мужчина объяснил, что нашел карту в маршрутке.

На горожанина завели дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Екатеринбурге полиция задержала мужчину, который украл с карты пенсионера около трех тысяч рублей. Пожилой мужчина потерял карту, когда расплачивался в одном из продуктовых магазинов.