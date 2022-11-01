Депутат городской думы Екатеринбурга стал главой Белоярского городского округа

Кто займет его место в думе Екатеринбурга, пока неизвестно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат городской думы Екатеринбурга Григорий Вихарев стал новым главой Белоярского городского округа. Такое решение было принято во время очередного заседания думы Белоярского.

Григорий Вихарев был выбран мэром большинством голосов. Кто займет его место в думе Екатеринбурга, пока неизвестно.

Ранее Игорь Володин предложил перенести муниципальные выборы 2023 года на более поздний период, чтобы сэкономить. Видеообращение с предложением председателя гордумы Екатеринбурга опубликовано в группе «ВКонтакте» Екатеринбургской гордумы. По его словам, на выборы расходуется порядка 200 млн руб.

- Представляете, какая общая сумма будет по всей России. Я предлагаю сэкономленные деньги направить на развитие городов, - заявил Игорь Володин.