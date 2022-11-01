В Екатеринбурге будут судить воспитательницу детского дома, из-за которой умерла слепая девочка

Женщине грозит до трех лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отдали под суд воспитательницу детского дома, где в конце 2020 года утонула 4-летняя девочка. Слепой ребенок остался без присмотра и упал в чан с игрушками, в это время воспитатели пили чай. Женщине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.

- Под подозрением были три женщины. Они втроем не усмотрели за группой из шести детей, - пояснил источник «КП-Екатеринбург».

Погибшая девочка была слепая от рождения. В связи с этим родители отказались от малышки. В специализированном доме ребенка много детей, которые имеют инвалидность или особенности развития. В связи с этим за ними должен быть установлен строгий контроль.

Информация о поступлении уголовного дела появилась в картотеке суда. На момент публикации получить комментарий в СУ СКР по Свердловской области не удалось.