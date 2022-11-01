В Серове мужчина разобрал трансформаторную станцию и сдал ее в металлолом

Инцидент произошел на железнодорожной станции Фото: Алексей БУЛАТОВ

На железной дороге под Серовом 24-летний молодой человек разобрал трансформаторную станцию и сдал ее в металлолом. Известно, что злоумышленник привез на место специальные инструменты, а детали весом в две тонны вывез частями.

- Похищенное имущество парень из Тюмени загрузил в наемный автомобиль и отвез в пункт приема металлолома. За железнодорожное имущество подозреваемый выручил 21 тысячу рублей, деньги потратил на свое усмотрение. В этот же день он был задержан, - рассказали в транспортной полиции по УрФО.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». Напомним, ранее стало известно, что поезд, следующий из Екатеринбурга в Курган, насмерть сбил женщину вечером, 31 октября. Машинист подавал сигналы, но наезда избежать не удалось.