Освободившийся осужденный попытался перебросить алкоголь в уральскую колонию

33-летний сужденный А. попытался перебросить 0,7 литра спиртосодержащей жидкости Фото: Алексей БУЛАТОВ

Освободившийся осужденный попытался перебросить алкоголь в колонию-поселение №45 в Камышлове. Об этом сообщает ГУФСИН по Свердловской области.

- Гражданин освободился из КП-45 31 октября, - говорится в сообщении.

33-летний сужденный А. попытался перебросить 0,7 литра спиртосодержащей жидкости сразу после освобождения. Алкоголь был в пластмассовой таре.

Ранее в Екатеринбурге в исправительную колонию №2 осужденным пытались передать крупную посылку с запрещенными предметами. Арестантам хотели перебросить шесть мобильных телефонов, а также 31 сим-карту, зарядные устройства и наушники.