В Нижнем Тагиле завершается ремонт детский поликлиники

Поликлинику откроют в ноябре 2022 года. Фото: TagilCity.ru

В Нижнем Тагиле подходит к концу ремонт детской поликлиники на улице Черных. В конце ноября 2022 года обновленное медицинское учреждение откроет свои двери для посетителей. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Сейчас в здании поликлиники идут подготовительные работы к открытию, уборка помещений и расстановка мебели. Сами строительные работы уже завершены.

Капитальный ремонт в здании поликлиники на Вые начался в феврале этого года. За прошедшие 9 месяцев здесь заменили все инженерные сети, после чего поменяли потолок, уложили плитку на пол, отштукатурили и покрасили стены, а также заменили все двери и поставили пластиковые окна.

Также рабочие полностью заменили входную группу, чтобы здесь можно было оставить коляски. В холле теперь есть информационное табло. Ремонт обошелся в 20 миллионов рублей.