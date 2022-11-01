В Екатеринбурге появится автобусный маршрут, который свяжет конечную станцию метро и аэропорт

Общая протяженность маршрута составляет 32,8 километров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на обслуживание городских маршрутов. В декабре в городе может появиться автобусный маршрут, который свяжет конечную станцию метро «Ботаническая» и международный аэропорт «Кольцово».

Общественный транспорт проследует по следующим улицам: Академика Шварца, Белинского, Саввы Белых, Луганская, Кольцовский тракт, Бахчиванджи, и в обратном направлении.

Всего на пути следования будет девять остановок: Метро Ботаническая, Шварца, Яблоневая, Сады, а/п Кольцово, а/п Кольцово, Бахчиванджи, Авиагородок, ст.Кольцово.

Напомним, протяженность маршрута составляет 32,8 километров. Также согласно опубликованным документам, для обслуживания маршрута перевозчик обязан предоставить не менее восьми зеленых газовых или дизельных автобусов вместимостью не менее 82 пассажиров.

Кстати, этот маршрут стал частью контракта на 616 миллионов рублей, всего в конкурсе содержится 31 маршрут.