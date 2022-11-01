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НовостиНедвижимость1 ноября 2022 12:21

В Надыме построят ледовый городок за 3,7 миллиона рублей

Тематикой объекта станут зимние сказки
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Городок откроют не позже 10 декабря 2022 года

Городок откроют не позже 10 декабря 2022 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Новый год-2023 в Надыме построят ледовый городок по мотивам зимних сказок. Праздничный объект появится на площади Юбилейной, он обойдется бюджету города в 3,7 миллиона рублей. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Согласно документации, «Зимняя сказка» будет выполнена в виде скульптур-горок с тремя платформами, высотой от одного до трех с половиной метров. К ним пристроят лестницы и перила, а также специальные ограждения для безопасности.

В ледовом городке будет красочная яркая подсветка, а также сказочные скульптуры. Постоят городок не позднее 10 декабря 2022 года.