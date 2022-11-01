В Надыме построят ледовый городок за 3,7 миллиона рублей

Городок откроют не позже 10 декабря 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Новый год-2023 в Надыме построят ледовый городок по мотивам зимних сказок. Праздничный объект появится на площади Юбилейной, он обойдется бюджету города в 3,7 миллиона рублей. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Согласно документации, «Зимняя сказка» будет выполнена в виде скульптур-горок с тремя платформами, высотой от одного до трех с половиной метров. К ним пристроят лестницы и перила, а также специальные ограждения для безопасности.

В ледовом городке будет красочная яркая подсветка, а также сказочные скульптуры. Постоят городок не позднее 10 декабря 2022 года.