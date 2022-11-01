В Свердловской области нашли опасное мясо курицы с антибиотиком

Производителю предстоит найти ошибку и исправить технологический цикл Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Свердловской области обнаружили опасные тушки цыпленка с антибиотиком в мясе. Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

- В образцах тушки цыпленка, куриных субпродуктов, колбасы, голеней, желудков и фрикаделек химики-аналитики обнаружили антибиотик доксициклин, - говорится в сообщении.

Производителю предстоит найти ошибку и исправить технологический цикл.

Ранее, в сентябре, в Свердловской области во время микробиологического исследования нашли в тушке курицы опасную бактерию. Речь идет о листерии, вызывающей листериоз - инфекционное заболевание, поражающее лимфоидные ткани и нервную систему. Также при болезни развиваются специфические образования в органах.