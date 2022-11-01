В Екатеринбурге осудят женщину, пытавшуюся присвоить пятимиллионное наследство

Документы показались мужчине подозрительными, поэтому он обратился в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге осудят 60-летнюю местную жительницу, которая пыталась присвоить по фиктивным документам пятимиллионное наследство своего сожителя. Мужчина скончался и оставил после себя квартиру, машину и долю в бизнесе.

- У умершего также остался сын от первого брака, который и претендовал на получение наследства. Сожительница представила в нотариальную контору свидетельство о регистрации брака, которое позволяло ей рассчитывать на ¾ доли имущества. Сам документ был составлен на грузинском языке и датировался 1994 годом, - рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Документы показались мужчине подозрительными, поэтому он обратился в полицию. Как оказалось, в то время в Грузии подобного брака не регистрировали. После этого было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», материалы переданы на рассмотрение в суд.