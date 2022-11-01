В Екатеринбурге пройдет крупнейший фестиваль «Музыкальное сердце театра»

Фестиваль состоится с 18 по 28 ноября. Фото: предоставлено организаторами фестиваля

В Екатеринбурге состоится национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра». Он пройдет с 18 по 28 ноября под управлением композитора, народного артиста России Максима Дунаевского.

На разных площадках уральской столицы состоятся показы спектаклей в самых разных жанрах: от сказки до хоррора. Среди номинантов 2022 года 13 постановок репертуарных и независимых театров из 8 регионов страны

- Столица Урала – признанный театральный центр России еще с дореволюционных времен. Именно здесь проходят мировые премьеры многих музыкальных постановок, регулярно проводятся театральные фестивали и творческие конкурсы федерального масштаба, - уверен продюсер фестиваля Дмитрий Калантаров.

Победителей в 18 конкурсных номинациях объявят на торжественной церемонии награждения.

Помимо спектаклей в рамках фестиваля пройдут творческая лаборатория, мастер-классы и круглые столы для обсуждения перспектив развития музыкального театра в России.