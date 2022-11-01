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НовостиНа здоровье1 ноября 2022 11:35

Жителей Ямала атакуют магнитные бури

Пятибалльный шторм фиксируется до 2 ноября
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Метеочувствительным людям стоит позаботиться о своем здоровье

Метеочувствительным людям стоит позаботиться о своем здоровье

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Ямала атакуют магнитные бури. До 2 ноября продлятся пятибалльный шторм и напряженное магнитное поле. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».

Медики предупреждают жителей Ямало-Ненецкого автономного округа о том, что в этот период нужно обратить внимание на собственное здоровье, отказаться от перегрузок, вовремя принимать назначенные врачами лекарства.

Также специалисты говорят, что во время магнитных бурь нарушается регуляция сердечной деятельности, изменяется чувствительность к медикаментам.