Прокуратура Каменска-Уральского проверит подростков, осквернивших мемориал

Двое несовершеннолетних подожгли самокат на памятнике погибшим работникам КМЗ и ОЦМ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском прокуратура проверит подростков, которые осквернили памятник героям Великой Отечественной войны. В ведомстве уточнили, что двое несовершеннолетних 31 октября подожгли самокат на мемориале погибшим работникам КМЗ и ОЦМ.

- В настоящее время устанавливаются личности подростков и их законных представителей. В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства случившегося. Будет дана оценка как действиям законных представителей несовершеннолетних, - отметили в пресс-службы прокуратуры Свердловской области.

Напомним, в сентябре в Каменске-Уральском несколько подростков пожарили картошку на Вечном огне. Фото детей у мемориала уральских алюминщиков «Скорбящая мать» опубликовали в группе «ВКонтакте» «Инцидент Каменск-Уральский». Судя по нему, вместо сковородки они использовали самокат.