Еще восемь уральских городов заявились на конкурс благоустройства

В случае победы малые города получают от 30 до 100 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для участия во всероссийском конкурсе, на котором выберут лучшие проекты благоустройства в небольших городах и исторических поселениях, заявились еще восемь городов Свердловской области.

По информации ИА «Уральский меридиан», в конкурсе примут участие Серов, Талица, Сысерть, Верхний Тагил, Верхняя Салда, Верхняя Пышма, Нижняя Тура и Каменск-Уральский.

Так, Нижняя Тура представила проект благоустройства лесопарка Большой Шайтан «Восхождение: от парка до вершины». Верхняя Пышма заявилась с проектом благоустройства бульвара по Успенскому проспекту, в Каменске-Уральском хотят благоустроить «Байнновский сад», в Серове – парк ДК Металлургов, в Верхней Салде – сквер Труда и Победы, в Талице – набережную городского пруда «Парк времен», в Верхнем Тагиле – улице Ленина, Фурманова и Свободы, в Сысерти - общественную территорию «Горный парк».

За пять лет проведения всероссийского конкурса в нем уральские населенные пункты побеждали 18 раз. Малые города получают в случае победы от 30 до 100 миллионов рублей в зависимости от численности населения.