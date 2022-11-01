В Екатеринбурге закрылся ресторан московской сети «Якитория»

Ресторан специализировался на японской кухне Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 1 ноября закрылся ресторан московской сети «Якитория». Об этом сообщается в паблике заведения во «ВКонтакте».

- Мы не прощаемся с вами и остаемся на связи. Наша команда будет рада вас видеть и представить новую концепцию. Скоро мы все расскажем, - говорится в посте.

Ресторан «Якитория» специализировался на японской кухне. Он работал на улице Вайнера, 12.

Заведение открылось в Екатеринбурге в конце октября 2021 года. Ресторан занял помещение закрывшегося заведения Black Star Burger рэпера Тимати. Заведение было рассчитано на 60 гостей.