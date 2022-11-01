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НовостиОбщество1 ноября 2022 11:12

В Екатеринбурге закрылся ресторан московской сети «Якитория»

Он проработал год
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Ресторан специализировался на японской кухне

Ресторан специализировался на японской кухне

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 1 ноября закрылся ресторан московской сети «Якитория». Об этом сообщается в паблике заведения во «ВКонтакте».

- Мы не прощаемся с вами и остаемся на связи. Наша команда будет рада вас видеть и представить новую концепцию. Скоро мы все расскажем, - говорится в посте.

Ресторан «Якитория» специализировался на японской кухне. Он работал на улице Вайнера, 12.

Заведение открылось в Екатеринбурге в конце октября 2021 года. Ресторан занял помещение закрывшегося заведения Black Star Burger рэпера Тимати. Заведение было рассчитано на 60 гостей.