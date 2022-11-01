На Урале завершили поиски мужчины, пропавшего месяц назад

Фото: предоставлено ЛизаАлерт

На Урале завершили поиски 39-летнего Антона Букарева, пропавшего 2 октября. Оказалось, что мужчина потерял телефон, а номера родственников не помнил, поэтому не мог с ними связаться.

- Антон увидел новость в сети, понял, что его ищут и сам позвонил на горячую линию отряда. Ему позвонила инфорг, которая вела его поиск и помогла связаться с родственниками, - рассказали «КП-Екатеринбург» в «ЛизаАлерт».

Ранее в поисковом отряде сообщали, что мужчину разыскивал брат. Также было известно, что Антон Букарев зарегистрирован в Омской области, но уже давно там не проживает - ездит по России в поисках заработка. В Свердловскую область приехал около месяца назад, постоянной работы у него нет, как и постоянного жилья - подрабатывает в разных местах, переезжает из города в город.