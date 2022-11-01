В Свердловскую область везут назальную вакцину от COVID-19

Новая партия вакцины поступит в Свердловскую область на этой неделе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в первой половине ноября 2022 года начнут прививать от коронавируса при помощи назальной вакцины, которую ставят через нос. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказала заместитель министра здравоохранения региона Екатерина Ютяева.

- Мы ожидаем в течение этой или начале следующей недели поставку специальных пластиковых насадок – атомайзеров. Они позволят вводить вакцину от новой коронавирусной инфекции интраназально, то есть через нос. Это та же самая вакцина «Гам-ковид-вак», только вводится она не путем инъекции, а путем специальной насадки-распылителя внутри носового хода. Может это сделать, кто угодно, - рассказывает Екатерина Ютяева.

По словам заместителя министра здравоохранения региона, вакцины от коронавируса в области хватает, ее можно поставить во многих медицинских учреждениях.

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