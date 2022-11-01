ЕВРАЗ направил 1 млн рублей на проект «Трогать разрешается» в музее изобразительных искусств Нижнего Тагила

Новые скульптуры в экспозиции проекта "Трогать разрешается"

ЕВРАЗ направил 1 млн рублей на реализацию проекта «Трогать разрешается» в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

Проект «Трогать разрешается» направлен на познание искусства людьми с ограниченными возможностями здоровья, которые смогут тактильно изучить скульптуры, ощущая объем, рельеф, структуру, пластичность, температуру материала, из которого они сделаны.

В рамках проекта при поддержке компании в музее созданы 9 скульптур, закуплены столы для экспозиций. Проект стартовал в 2020 году, получив грант конкурса «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!» в 500 тыс. рублей. Тогда были сделаны первые пять скульптур.

Первые посетители выставки

В 2022 г. ЕВРАЗ направил 500 тыс. руб. на создание еще четырех композиций из бронзы - работ тагильских скульпторов Анатолия Неверова, Олега Подольского, и московского ваятеля Владимира Цигаля. Скульптуры были отлиты в нижнетагильской литейной мастерской.

Выставка скульптур бесплатна и доступна всем группам населения, первыми ее посетителями стали члены Нижнетагильского филиала общества слепых и слабовидящих.