В Свердловской области заболеваемость COVID-19 упала в три раза

Коронавирус постепенно отступает Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области в период с середины до конца октября 2022 года уровень заболеваемости коронавирусом упал в три раза – с 1 109 случаев за сутки до 336 случаев. В целом распространение инфекции на Среднем Урале находится под контролем властей региона и медиков. Об этом этом в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказала заместитель министра здравоохранения региона Екатерина Ютяева.

- С 24 по 30 октября на территории Свердловской области зарегистрировано 2 404 случая новой коронавирусной инфекции, это меньше, чем в предшествующую неделю на 47,8%. Мы находимся в стабильной эпидемиологической ситуации. Развернуто всего четыре медицинских организации для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Большой процент свободного коечного фонда. Сейчас самый благоприятный момент для того, чтобы заняться профилактикой. Это вакцинация, диспансеризация, профилактический медицинский осмотр, - рассказывает Екатерина Ютяева.

По слова зам министра, при любых признаках острых респираторных заболеваний нужно оставаться дома и вызвать врача. В каждой медицинской организации развернуты кабинеты неотложной помощи для пациентов с респираторными заболеваниями, в том числе, и с коронавирусом. Для того, чтобы разделить потоки в поликлинике.

- Всем пациентам с определенными симптомами проводят тест на ковид. Сейчас это экспресс-тесты. Результат в течение 15-20 минут. В 25-30% - это коронавирус, а остальных случаях – это острая респираторная инфекция. Доминируют риновирусы, - говорит Екатерина Ютяева.

Если коронавирус подтверждается, дальше оценивается клинический статус пациента, учитывается – вакцинирован или нет. Решается вопрос о назначении специфической терапии, она назначается не всем, а только группам риска и тем, кто не вакцинирован. Препараты выдадут бесплатно. После этого врач будет обязательно звонить пациенту, плюс вам оставят номер телефона для связи.

- Если в процессе лечения будет ухудшение состояния, вы звоните либо в поликлинику по тому телефону, который вам оставили, либо на линию «122». Если совсем высокая температура, и чувствуется затруднение дыхания, то вызываете скорую помощь. После этого решается вопрос о госпитализации в ковидный госпиталь, - говорит заместитель министра здравоохранения Свердловской области.

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